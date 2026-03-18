1er décembre 2005, vers 16h, c’est le geste d’une femme désespérée que découvrent les policiers du commissariat de Neuilly....
La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...
Josiane Desteuque, 49 ans, divorcée, un caractère parfois entier. A l’été 2009, elle disparait de chez elle, dans un...
La Guyane, un département français en guerre contre le narcotrafic, où la criminalité bat tous les records. Un meurtre...
Les pompiers d’élite sont des professionnels du feu et de la sécurité qui se distinguent par leur formation approfondie,...
Dans le quartier le plus huppé de Paris, certains s’intègrent malgré des revenus modestes, tandis que d’autres peinent à...
Cyrille Boutin, 39 ans, marié, deux enfants, parti à la chasse aux canards dans la campagne girondine, il est...
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Dix jours dans les murs...
À Lille, la montée des trafics met la police en alerte. Pour ne pas être dépassée, une opération d’envergure...
Derrière les hauts murs de La Clairière, à Genève, se joue une mission complexe : encadrer des mineurs placés...
Sur les autoroutes françaises, les forces de l’ordre font face à de nombreux faits-divers. Dans le Sud, des amateurs...
Les étudiants de l’école vétérinaire d’Alfort partent en stage et Delphine Cléro se rend à Abu Dhabi pour former...
La Ndrangheta est une organisation mafieuse originaire de la région de Calabre, située dans le sud de l’Italie. Il...
Lutte contre les trafics en tous genres, sauvetage de personnes en difficulté, enquête sur des noyades ou repêchage de...
\r\nSur 25 000 meurtres, 50% seulement des affaires sont résolues. Un citoyen ordinaire a une chance sur deux de...
Edward Theodore Gein était un tueur en série nécrophile, il n’a officiellement tué « que » deux femmes, meurtres...
Ce reportage ouvre ses portes sur un monde encore trop méconnu, la douane française. Véritable police des marchandises, celle-ci...
Depuis de nombreuses années, la police scientifique est devenue une partie intégrante des enquêtes criminelles. Grâce à l’utilisation de...
Patrick Lamy, célèbre agent immobilier du Crotoy, en baie de Somme est retrouvé en pleine rue dans la nuit...
Enquêtes sur des figures connues de la jet-set, qui ont fait malgré elles la une des faits divers. Le...
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