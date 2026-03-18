Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Il y avait trop de mystères autour de sa mort – Affaire Aubry 1er décembre 2005, vers 16h, c’est le geste d’une femme désespérée que découvrent les policiers du commissariat de Neuilly....

Documentaire Gendarmerie : un peloton d’élite à toutes épreuves La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...

Podcast L’affaire Josiane Desteuque : le mystère du duvet bleu Josiane Desteuque, 49 ans, divorcée, un caractère parfois entier. A l’été 2009, elle disparait de chez elle, dans un...

Documentaire Narcotrafic : en Guyane, une guerre sans fin La Guyane, un département français en guerre contre le narcotrafic, où la criminalité bat tous les records. Un meurtre...

Documentaire Pompiers d’élite : l’étoffe des héros ! Les pompiers d’élite sont des professionnels du feu et de la sécurité qui se distinguent par leur formation approfondie,...

Documentaire Le triangle des riches : magouilles et combines au cœur de Paris Dans le quartier le plus huppé de Paris, certains s’intègrent malgré des revenus modestes, tandis que d’autres peinent à...

Podcast Cyrille Boutin : petit meurtre en famille Cyrille Boutin, 39 ans, marié, deux enfants, parti à la chasse aux canards dans la campagne girondine, il est...

Documentaire Aubervilliers est devenue l’une des pires villes de France C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Dix jours dans les murs...

Documentaire Cité de la drogue : opération au cœur du trafic À Lille, la montée des trafics met la police en alerte. Pour ne pas être dépassée, une opération d’envergure...

Documentaire Nord – Sud : l’autoroute de tous les dangers Sur les autoroutes françaises, les forces de l’ordre font face à de nombreux faits-divers. Dans le Sud, des amateurs...

Documentaire Abu Dhabi : les vétérinaires forment les maîtres-chiens Les étudiants de l’école vétérinaire d’Alfort partent en stage et Delphine Cléro se rend à Abu Dhabi pour former...

Documentaire Ndrangheta, chronique de la mafia calabraise La Ndrangheta est une organisation mafieuse originaire de la région de Calabre, située dans le sud de l’Italie. Il...

Documentaire Mission protection : brigade fluviale Lutte contre les trafics en tous genres, sauvetage de personnes en difficulté, enquête sur des noyades ou repêchage de...

Documentaire FBI – mythes & réalité : américan psycho \r

Sur 25 000 meurtres, 50% seulement des affaires sont résolues. Un citoyen ordinaire a une chance sur deux de...

Documentaire Ed Gein, le boucher de Plainfield Edward Theodore Gein était un tueur en série nécrophile, il n’a officiellement tué « que » deux femmes, meurtres...

Documentaire Immersion au sein de la douane française (2/2) Ce reportage ouvre ses portes sur un monde encore trop méconnu, la douane française. Véritable police des marchandises, celle-ci...

Article La vraie face de la police scientifique : méthodes d’investigation Depuis de nombreuses années, la police scientifique est devenue une partie intégrante des enquêtes criminelles. Grâce à l’utilisation de...

Documentaire L’affaire Lamy Patrick Lamy, célèbre agent immobilier du Crotoy, en baie de Somme est retrouvé en pleine rue dans la nuit...