Le décret qui réforme les pouponnières a été publié en septembre dernier. Des lieux où sont accueillis les enfants placés par la justice ou abandonnés par leurs parents. Ces structures sont aujourd’hui totalement saturées. Le gouvernement prévoit d’investir 35 millions d’euros, notamment dans des unités plus petites qui permettront aux éducatrices de recréer un cocon chaleureux et rassurant. Nos journalistes ont rencontré certaines d’entre elles, dont la mission est bien plus qu’un simple métier.