Documentaire

Les arnaques liées au travail dissimulé se multiplient, touchant aussi bien les entreprises que les particuliers. De nombreuses familles emploient des travailleurs non déclarés, souvent sans mesurer les risques encourus. Certaines personnes concernées décident aujourd’hui de dénoncer ces pratiques et de réclamer leurs droits. Entre fraudes et abus, cette enquête met en lumière les dessous d’un système bien rodé. Un reportage qui dévoile les stratégies des employeurs peu scrupuleux et les conséquences pour les salariés.