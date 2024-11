Documentaire

Plongez au cœur des opérations menées par les douanes et les forces de l’ordre pour lutter contre des trafics complexes et persistants. Ce reportage exclusif vous emmène à travers divers aspects de la lutte anti-contrebande, en passant par le trafic de cigarettes en banlieue parisienne, les transactions éclairs alimentées par des réseaux internationaux, et les méthodes sophistiquées utilisées pour repérer et démanteler des circuits criminels.