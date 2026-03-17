Cyrille Boutin, 39 ans, marié, deux enfants, parti à la chasse aux canards dans la campagne girondine, il est...
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Dix jours dans les murs...
Pour se prononcer sur les condamnations et les réductions de peine, les juges doivent souvent recueillir un maximum d’éléments....
George Reeves, 45 ans, il incarnait Superman à la télévision américaine. Adulé par des millions de téléspectateurs, riche, célèbre...
L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...
Un grand nombre de retraités se présentent au commissariat pour signaler des cas d’escroquerie. Les forces de police enquêtent...
En France, 800.000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse chaque année. Bien souvent, les escrocs sans scrupule connaissent leur...
Faux avis, influenceurs sans scrupules, deepfakes… à qui peut-on réellement faire confiance lorsque nous choisissons un commerçant, lorsque nous...
Ambre, 32 ans, suivez son quotidien en tant que seule femme de son unité de sauvetage.
Jeudi 15 juillet 2010. St-Martin d’Ablois dans la Marne. Lorsque Sylvain Dromard, un artisan menuisier-plâtrier, rentre chez lui, il...
La famille de Tampa ou Trafficante, implantée en Floride, est l’une des 25 familles de Cosa Nostra aux États-Unis....
Le 11 mars 1944, dans le 16e arrondissement de Paris, des odeurs pestilentielles provenant de la cheminée d’un hôtel...
Il est 6h00 du matin dans une cité de la banlieue lyonnaise : une douzaine d’hommes casqués et armés...
Depuis plusieurs jours la brigade est sur les traces des filles cambrioleuses.
Notre bon vieux carnet de chèques, est-il vraiment le moyen de paiement ultra-sécurisé que nous vantent nos banques ?...
Comment les habitants d’Outreau ont vécu l’affaire de pédophilie qui a récemment secoué la ville et comment réagissent-ils au...
Le 24 décembre 1969, dans la nuit de Noël, Madame Cousty décède brutalement d’une grippe. Deux mois plus tard,...
Les gendarmes traquent les chauffards sur l’autoroute A16 et dans les villes, affrontant des conducteurs imprudents, parfois récidivistes. Un...
En cette fin février 2025 s’ouvre un procès hors norme. Pendant quatre mois, à Vannes, la cour criminelle départementale...
Belles, glamour, séductrices …et sans scrupule. Toutes sont soupçonnées d’avoir tué leur compagnon pour son argent, parfois même plusieurs...
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