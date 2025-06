Documentaire

Située dans l’agglomération de Grenoble, Meylan bénéficie d’un cadre bucolique et paisible, avec les Alpes à l’horizon et son lac de la Boucle de Taillat, sur les rives duquel on trouve notamment une faune étonnante, dont quatre-vingts espèces d’oiseaux. Beaucoup moins romantiques, ses environs sont aussi le berceau d’une délinquance importante: on trouve en son sein et dans ses alentours une délinquance aux visages divers.