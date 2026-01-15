Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Piégés par la drogue – dans l’enfer des prisons péruviennes Pour éviter que les détenues ne sombrent dans la dépression, la prison pour femmes multiplie les activités. Mais les...

Documentaire À Marseille, la guerre des gangs terrorise les habitants Marseille sous les balles. Dimanche dernier, plusieurs fusillades éclatent dans 3 cités de la ville, sur fond de vendetta...

Podcast L’affaire Ceslaw Bojarski Ceslaw Bojarski, bricoleur méticuleux, inventeur de génie, père de famille affectueux et faux monnayeur, le plus talentueux de tous...

Podcast John Wayne Gacy : l’ascension du clown Chicago, Illinois, un été de plomb. Dans une petite zone industrielle de la mégapole du Midwest, John Butkovitch sort...

Documentaire Le Club Med des détenus Casabianda et sa prison unique en France

Documentaire L’affaire Ghylaine Bouchait — Emprise(s) Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre...

Documentaire Eté : urgences de nuit Alcool, bagarres, filouteries : l’été, à Paris, les nuits sont longues et les esprits s’échauffent. De la fête de...

Documentaire Gangs, armes et ganja jamaïcains Documentaire au coeur du trafic de drogue florissant de Kingston, où les dealers se livrent à une véritable guerre...

Podcast L’affaire Madoff, l’escroquerie du siècle Des dizaines de milliards de dollars se sont évaporés ! Écoutez dans cet épisode l’histoire de la plus grande...

Documentaire Travail non déclaré : ces délits qui passent sous les radars À Bouliac, près de Bordeaux, une lettre anonyme déclenche une enquête sur deux entreprises soupçonnées d’employer des travailleurs clandestins....

Documentaire AduItère sangIant : l’affaire Lomoro Mariette, 50 ans, n’arrive plus à trouver le sommeil. Et pour cause : depuis plus de six mois, elle...

Documentaire John Wayne Gacy, le clown tueur en série John Wayne Gacy est l’un des tueurs en série américains les plus connus, surnommé le « clown tueur »...

Documentaire Brigades des mineurs : la police face à une délinquance toujours plus jeune Ils multiplient vols et agressions dans les rues des grandes villes comme à Bordeaux. Des jeunes délinquants sans papiers...

Documentaire L’affaire Margot Lagrave : le crime était presque parfait Le 12 novembre 2001, à Eysus dans les Pyrénées Atlantiques, le meurtre de Marguerite Lagrave a bien failli ne...

Documentaire Veuves noires – Ép.1 – Les soupçons Belles, glamour, séductrices …et sans scrupule. Toutes sont soupçonnées d’avoir tué leur compagnon pour son argent, parfois même plusieurs...

Documentaire Collèges et lycées : l’enfer des policiers Les collèges et les lycées sont la cible de nombreux vols. C’est la nouvelle galère des policiers qui sont...

Podcast Comment la justice protège-t-elle les enfants ? Depuis un peu plus d’un an, la parole se libère progressivement autour des violences faites aux enfants, et notamment...