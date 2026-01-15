SnapChat serait le réseau social de la drogue. C’est en tout ce qu’a dit le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, en mai 2021, dénonçant ainsi une ubérisation du trafic de stupéfiants via les réseaux sociaux. S’ajoute à ça le fait que la majorité des utilisateurs de Snapchat sont jeunes, Les 13-24 représentant à eux seul 47,6 de l’audience en France. C’est donc une cible très privilégiée des trafiquants de drogues qui sont eux même parfois très très jeunes. Camélia est partie à leur rencontre aller, Ça rec !