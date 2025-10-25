En moyenne, un vol est commis toutes les heures dans les hypermarchés. Un manque à gagner de plus de 7 000 € par jour en France, soit 4.5 milliards d’euros par an. Caméras high-tech, antivols invisibles à l’œil nu : les budgets de sécurité explosent. Chaque magasin dépense un million d’euros pour s’équiper. Les agents de sécurité n’hésitent pas à déclencher eux-mêmes les portiques de sécurité pour fouiller les sacs, ou à patrouiller en civil au milieu des clients.
Le personnel est également sous surveillance. 30% des vols seraient le fait d’employés. Contrôle des casiers inopiné, infiltration d’agents de sécurité au sein des équipes… la direction ne recule devant rien. Des caméras sont même placées aux caisses enregistreuses à l’insu des hôtesses.
Réalisation : Aude Deltin