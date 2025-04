Documentaire

Le nombre de cambriolage ne cesse d’augmenter en France : un toutes les deux minutes en moyenne. Un boom dû notamment à l’apparition de bandes très organisés, venues d’Europe de l’Est. Ces voleurs-là n’ont pas froid aux yeux : en plein jour, ils pénètrent par effraction dans des maisons quand leurs occupants sont sortis, et en ressortent quelques minutes après, chargés de bijoux en or et en argent. A Paris et dans le Loir et Cher, notre équipe a suivi, pendant des mois, le travail des enquêteurs qui les ont traqués avant de réussir, début juillet, un des plus gros coups de filet de l’année. Un documentaire de Julie Mamou-Mani.