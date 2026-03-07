La police est engagée dans une traque active des automobilistes en infraction, utilisant des contrôles routiers et des radars...
Comment le pouvoir chinois fait il régner l’ordre et la loi dans sa population ? Après des mois de...
Aujourd’hui, la préoccupation numéro une des consommateurs est de rester en bonne santé. Cela représente un marché de plusieurs...
Le 15 janvier 1928, une femme de Limoges, Mme Étienne Faure, se rend au Parquet pour signaler la disparition...
Ils sont 130 policiers pour une ville de 54.000 habitants. A Narbonne, c’est surtout la nuit que les interventions...
Mais où est passée Alison Benitez 17 ans, la jolie candidate à l’élection Miss Roussillon qui s’est évaporée à...
Ils seraient près de 800.000 à conduire sans permis sur les routes de France. Certains se sont vu retirer...
Laurent Bary, 35 ans, éleveur de poulets, Valérie Bary, 38 ans, aide-soignante. Un jeune couple tranquille dans un hameau...
Dans la région Aquitaine comme partout en France, le travail au noir règne en douce. Au commissariat de Bouliac...
Le 26 mars 2001, une jeune mariée de 19 ans, Magalie Part, sort de chez elle pour aller chercher...
Pablo Escobar a sûrement été l’homme le plus pourchassé au monde. Au début des années 1990, toutes les polices...
Un bar-tabac du centre-ville de Mulhouse est braqué violemment pour quelques cartouches de cigarettes et quelques centaines d’euros. Malgré...
Qu’ils assurent notre sécurité sur l’autoroute ou qu’ils luttent contre la violence quotidienne, la police se met au service...
Le 7 juillet 2002, un inconnu enlève devant la maison familiale la fille de Youssef et Dominique Houacine. Quelques...
Le docteur Farid Alsaïd est radiologue, il est mis en cause pour de nombreux manquements à l’hygiène et aux...
Ce numéro de « Au cœur de l’enquête » propose une plongée palpitante au sein de la brigade de gendarmerie de...
Coral Eugene Watts était un assassin sadique : il a poignardé, pendu, étranglé et noyé au moins 13 femmes....
À Valenciennes, dans le Nord, un nouveau fléau inquiète les habitants : des jeunes gantés et cagoulés dévalisent les...
Pour échapper aux bouchons, leur nombre a doublé dans la capitale. Mais ces motards roulent souvent trop vite et...
En même temps que le monde entier, Derf Backderf apprend en 1991 les horribles meurtres de Jeffrey Dahmer. Mais...
