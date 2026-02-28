Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
5 janvier 1994, à Lamorlaye dans l’Oise. Les gendarmes reçoivent un appel de Christophe Le Scrill. Ce jockey, promis...
Jouets contrefaits ou dangereux, à l’approche des fêtes les douanes redoublent de prudence pour les intercepter voire les détruire…...
Le bois de Boulogne est un lieu de prostitution sous haute surveillance. La garde républicaine travaille à repérer et...
Quatrième plus grosse zone urbaine de France avec plus de 1,3 millions d’habitants, Toulouse, surnommée la ville rose, constitue...
Escrocs et fraudeurs ne manquent pas d’ingéniosité. Ils abusent sans vergogne de la crédulité des consommateurs. L’une des méthodes...
Comment Jeffrey Epstein, enseignant en mathématiques, a-t-il pu amasser une fortune aussi importante, tisser un réseau d’influence aussi vaste...
Le féminicide n’a pas attendu d’être nommé pour exister. Dans la presse, les romans ou les tribunaux français, il...
Isola 2000, station festive des Alpes du Sud, attire chaque hiver des milliers de touristes venus pour skier et...
Depuis 40 ans, la Galice au Nord de l’Espagne est une région connue comme la porte d’entrée de produits...
A Creil dans l’Oise, la brigade de sécurité urbaine observe une recrudescence des rackets, notamment envers les adolescents.
Une femme est tuée, poignardée près de la Défense à Paris. Très vite, l’accusation se porte sur un gamin,...
C’est l’une des routes les plus dangereuses de France. Chaque année en moyenne, 60 accidents entraînant des blessés ou...
L’enquête sur un casse de grande ampleur donne du fil à retordre à la police de Lille. Ce véritable...
Le trafic de drogue, de toutes les drogues est plus florissant que jamais. L’argent (connu) qu’il génère se chiffre...
Direction Cayenne, en Guyane Française. À plus de 7 000 kilomètres de Paris, cette ville fait face à une...
Le 6 décembre 2020 demeurera gravé dans les mémoires des habitants de Montbron et de Bussière-Badil, deux localités paisibles...
Nous avons découvert que l’Agence métropolitaine de transport a confié la majorité des études sur le SLR (système léger...
Le 2 mars 2001, Yveline, une jeune informaticienne, est découverte morte, dénudée et les chevilles entravées, sur la propriété...
Voici une plongée dans le quotidien de la Brigade des Mineurs de Toulon. Une brigade en première ligne face...
