Faux avis, influenceurs sans scrupules, deepfakes… à qui peut-on réellement faire confiance lorsque nous choisissons un commerçant, lorsque nous achetons un produit en ligne ou lorsque nous plaçons notre argent via internet ? Pendant plus d’un an, une équipe de « Grands reportages » a enquêté sur les pièges du web. Nous avons exploré la face cachée du numérique, là où des mensonges et des escroqueries sophistiquées brisent des vies. Car ces arnaques et ces faux avis font des milliers de victimes.