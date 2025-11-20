L’affaire dite de Nelly Crémel (2005) met en lumière un panorama à la fois judiciaire, criminel et sociétal :...
Marie-Josée Gauze, victime de Patrick Tissier, et Sylvia Peromingo, victime d’Alain Pénin, ont toutes deux survécu à une agression...
L’esclavage a été aboli en France par un décret en date du 27 avril 1848. Pour beaucoup ce n’est...
31 octobre 1998, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il est 8 heures 15 quand le téléphone du commissariat retentit....
En mai 2020, à Lyon (3ᵉ arrondissement), une étudiante de 21 ans, Romane Duffourd, est retrouvée morte d’un coup...
Chaque année, plus de 9 millions de vacanciers se rendent dans le département des Bouches-du-Rhône pendant l’été. Or, la...
Avec le meurtre du jeune Mehdi Kessaci, la guerre des narcotrafiquants pourrait changer de cible. À Marseille, un homicide...
Plongée exceptionnelle derrière les barreaux des prisons françaises les plus redoutées. Dans ces cellules de quelques mètres carrés, découvrez...
Labo du crime, expertise ADN. Dans les années 1990, l’affaire Guy Georges propulse l’ADN au premier plan des outils...
Antonio Basa est producteur d’olives dans la communauté autonome d’Estramadure. La nuit, il est obligé de patrouiller dans son...
Les émeutes dans la prison de Mayotte ont une fois de plus mis en lumière un fléau qui dépasse...
Le mur prévu par Donald Trump le long de la frontière avec le Mexique suffira-t-il à protéger son pays...
Presque chaque semaine sur le territoire du Québec, des camions lourds avec remorques et cargaisons sont volés (surtout pour...
Ils sont membres de la gendarmerie, de la sécurité civile ou du SAMU. Ces pilotes, médecins et secouristes ont...
Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne...
Bonnie et Clyde (Bonnie Parker et Clyde Barrow) sont deux criminels américains qui ont perpétré leurs méfaits dans le...
SnapChat serait le réseau social de la drogue. C’est en tout ce qu’a dit le Ministre de l’Intérieur Gérald...
Ces derniers mois, 13 jeunes suspects, mineurs pour la plupart, ont été arrêtés et mis en examen. Des trafiquants...
Orly est en route vers son futur. Nouvelles technologies, bâtiments ultra-modernes, l’aéroport le plus proche de la capitale se...
C’est une des énigmes dont la forêt de Fontainebleau garde encore le secret. Qui a tué Gilles Naudet et...
