Conférence

Cette conférence aborde la problématique du suicide et certains problèmes de santé psychologiques chez le personnel policier, les facteurs de risque et les facteurs de protection propres à ce métier. La conférencière et le conférencier soulignent des interventions et programmes de prévention de suicide évalués scientifiquement et qui se sont avérés efficaces pour réduire les taux de suicide et modifier les facteurs de risque ou de protection.

L’événement survole aussi la démarche qui a mené à la production du Guide d’information sur la prévention du suicide chez le personnel policier.