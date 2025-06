Documentaire

Partout sur la planète, des foules en colère affrontent des forces de l’ordre surarmées. La guerre des images sur les médias sociaux polarise encore plus la police et les manifestants.Le journaliste Paul Moreira s’immerge dans des manifestations et interroge des spécialistes pour éclairer les causes de ce glissement répressif. Un documentaire en deux volets, d’abord sur la question de la militarisation croissante de la police, puis sur la question de l’utilisation d’armes dite « à létalité réduite », fortement mutilante.