Dans les rues de la capitale, les deux roues sont de plus en plus nombreux et leur conduite souvent imprudente. Les motocyclistes, cyclomotoristes et autres utilisateurs de scooters sont devenus un véritable fléau pour la sécurité routière, avec une multiplication des infractions graves telles que les excès de vitesse, les franchissements de feux rouges, les dépassements dangereux ou encore l’absence de port du casque. Face à cette situation, les forces de l’ordre ont décidé de renforcer les contrôles et de sévir contre ces chauffards
#police #enquête #chauffards