Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’affaire Henriette Canaby En avril 1905, à Bordeaux, Émile Canaby, négociant en vin, est frappé d’un mal mystérieux : d’abord des vomissements,...

Documentaire Copwatch : Ceux qui surveillent la police Faut-il filmer constamment la police ? C’est le principe du copwatching : suivre les policiers et filmer leurs interventions,...

Podcast Traîtres : celui qui s’était perdu sur le web En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste,...

Podcast L’affaire Arnaud Thomas-Chevallier C’est dans une Lorraine marquée par la crise sidérurgique, entre les années 1970 et 1980, que se tisse une intrigue...

Documentaire Paris, capitale de la délinquance Paris ne dort jamais. Tension, délinquance, bagarres et course-poursuites dans les rues. Tel est le lot quotidien des équipes...

Documentaire Trafic, contrebande : la nouvelle guerre du tabac Plus le prix augmente, plus le trafic et la contrebande explosent. Aujourd’hui, on estime qu’en Europe, plus de 30%...

Podcast Natacha Fortage, ne me quitte pas L’affaire de Natacha Fortage bouleverse autant qu’elle interroge. Cette mère de famille, décrite par son entourage comme discrète, attentive...

Documentaire Police de Lille : tensions chez les ch’tis A Lille, les policiers ont fort à faire. Supermarchés, cafetiers, et pharmacies de la ville sont devenus les cibles...

Documentaire Ce juge-à-tout-faire s’occupe des délits de moins 10 000€ Le juge des villes et des champs. Pierre-François Martinot, 32 ans, est juge d’instance à Châteaubriant, dans la campagne...

Documentaire Gangs, armes et ganja jamaïcains Documentaire au coeur du trafic de drogue florissant de Kingston, où les dealers se livrent à une véritable guerre...

Documentaire Activistes contre gendarmes : c’est la guerre ! Un chantier d’envergure pour détourner une rivière et créer un lac artificiel. L’objectif : irriguer les terres agricoles dans...

Documentaire Face à la mafia calabraise Le procureur Nicola Gratteri a frappé au cœur la mafia calabraise, la plus puissante d’Italie. Plus de 350 membres...

Documentaire François Picard : l’affaire du stand de tir Brest, ce 13 octobre 1996, Il est 9h du matin lorsque deux hommes sont froidement assassinés en plein cœur...

Documentaire Sectes, les sociétés secrètes les plus meurtrières d’Amérique Aux Etats-Unis, de nombreuses sectes aux rituels secrets se développent d’une façon inquiétante. Leurs dirigeants exercent un fort pouvoir...

Documentaire Prison, que se passe t-il derrière les murs? Surpopulation des maisons d’arrêt, manque d’accès aux soins, violences entre détenus, le dernier rapport du comité européen contre la...

Documentaire Le mystère du chasseur sans tête C’est un cold case qui était dans l’impasse depuis plus de 25 ans, le meurtre d’un chasseur de l’Allier,...

Documentaire Pink Panthers, les braqueurs du siècle Les «Pink Panthers», surnommés ainsi par la police en référence à un film des années 70, forment un gang...

Documentaire Des policiers sous surveillance Téléphone et caméra à la main, qui sont les personnes qui surveillent la police ? Quelles sont leurs méthodes...

Documentaire Trottinettes électriques : le nouveau fléau urbain Depuis quelques années, les trottinettes ont vu leurs ventes exploser. De plus en plus de propriétaires de trottinettes débrident...