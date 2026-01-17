Huntsville, située à proximité de Houston aux États-Unis, possède de nombreuses unités pénitentiaires. Régulièrement, des détenus condamnés à mort y sont transférés pour être exécutés.
A Louvroil près de Maubeuge, le 1er juin 2011, c’est la consternation. Jean Moritz, père de huit enfants, vient...
Le 12 novembre 2001, à Eysus dans les Pyrénées Atlantiques, le meurtre de Marguerite Lagrave a bien failli ne...
À Tihar, le travail est obligatoire pour tous les condamnés à des peines de prison ferme. Avec la préparation...
Rien ne va plus entre cyclistes, automobilistes et scooters. A Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Lille, la route est devenue...
Pablo Escobar a sûrement été l’homme le plus pourchassé au monde. Au début des années 1990, toutes les polices...
SnapChat serait le réseau social de la drogue. C’est en tout ce qu’a dit le Ministre de l’Intérieur Gérald...
Pour éviter que les détenues ne sombrent dans la dépression, la prison pour femmes multiplie les activités. Mais les...
Marseille sous les balles. Dimanche dernier, plusieurs fusillades éclatent dans 3 cités de la ville, sur fond de vendetta...
L’affaire Laurent Baca est un cas criminel en France portant sur l’assassinat de Laurent Baca, partenaire d’Edith Scaravetti au...
L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...
Dans la cité nordiste, la brigade des stupéfiants tente de mettre fin aux agissements d’un important trafiquant de drogue....
Le PI2G se prépare à une opération d’intervention dans un camp de malfrats, une mission à haut risque pour...
Ils sont 2 300 répartis sur tout le territoire. Ce sont les policiers du Renseignement territorial, les nouveaux RG,...
A Marseille, Lyon et en Seine Saint-Denis, des affaires de policiers corrompus défrayent la chronique. Depuis que le commissaire...
La ville de Rennes, réputée festive, est connue pour accueillir de nombreux étudiants. Mais, dans la capitale bretonne où...
Paris, la ville la plus touristique au monde, accueille chaque année 30 millions de visiteurs, français ou étrangers. Près...
Le mercredi 18 août 2010, en fin de matinée, Jean-Paul Chardenoux, garagiste, a rendez-vous avec Marc Féral qui doit...
Chaque été, ils sont des milliers à veiller sur les vacanciers. Sauveteurs, policiers, CRS ou pompiers spécialisés dans le...
Un grand nombre de retraités se présentent au commissariat pour signaler des cas d’escroquerie. Les forces de police enquêtent...
Il a caché son corps en décomposition pendant deux ans dans une poubelle…
