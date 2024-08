Documentaire

John Dillinger, né le 22 juin 1903 à Indianapolis et mort le 22 juillet 1934 à Chicago, est un gangster et braqueur de banques américain de la Grande Dépression. Son gang braqua deux douzaines de banques et quatre commissariats de police. Il s’évada deux fois de prison et fut également accusé (sans être condamné) du meurtre d’un policier d’East Chicago qu’il avait abattu après que celui-ci a tiré dans son gilet pare-balle durant une fusillade. Il est parfois comparé à un « Robin des Bois » par certains auteurs.