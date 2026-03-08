C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Une équipe a pu passer dix jours dans les murs du commissariat d’Aubervilliers, une ville 76.000 habitants aux portes de Paris dont le taux de délinquance est l’un des plus élevé de France. Parmi la dizaine de personnes placées chaque jour en garde à vue, des suspects de plus en plus jeunes et de plus en plus violents.