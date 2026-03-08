Le contentieux, terme issu du latin « contentiosus » signifiant « contesté » ou « discuté », désigne l’ensemble des litiges et des conflits qui...
Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...
Ils interviennent dans les situations les plus délicates et prennent de gros risques pour sauver des vies… Pendant une...
La police est engagée dans une traque active des automobilistes en infraction, utilisant des contrôles routiers et des radars...
Comment le pouvoir chinois fait il régner l’ordre et la loi dans sa population ? Après des mois de...
Aujourd’hui, la préoccupation numéro une des consommateurs est de rester en bonne santé. Cela représente un marché de plusieurs...
Le 15 janvier 1928, une femme de Limoges, Mme Étienne Faure, se rend au Parquet pour signaler la disparition...
Ils sont 130 policiers pour une ville de 54.000 habitants. A Narbonne, c’est surtout la nuit que les interventions...
1er novembre 1992, Eric de Vriendt est victime d’un accident de la route alors qu’il circule à vélo. Hospitalisé...
Immersion dans le Morbihan en Bretagne avec les forces de l’ordre.
Le bois de Boulogne est un lieu de prostitution sous haute surveillance. La garde républicaine travaille à repérer et...
Florence Cassez, une Française de 33 ans, a été condamnée, il y a quelques semaines, à 96 ans de prison...
Enquêtes, en France et à l’étranger, sur trois morts riches et célèbres, figures connues de la jet-set, qui ont...
La gendarmerie met en place un dispositif de grande ampleur pour stopper les chauffards et rendre l’autoroute plus sûre...
\r\nUne enquête réalisée par Steeve Baumann et Arnaud Muller. Les caméras montrent les efforts de la commission d’enquête diligentée...
À Dijon depuis plusieurs semaines, une bande de braqueurs joue avec les nerfs des policiers. Le gang armé s’est...
Des boîtes de nuits branchées de la Croisette aux somptueuses villas de l’arrière-pays, l’été, Cannes est le rendez-vous d’une...
Fred et Jamy sont partis à Berlin pour rencontrer d’anciens espions. Ils nous font découvrir le Pont de Glienicke,...
Dans le quartier le plus huppé de Paris, certains s’intègrent malgré des revenus modestes, tandis que d’autres peinent à...
86000 Français perdent le droit de conduire par an ! Suivez avec nous ceux qui conduisent sans pour survivre,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site