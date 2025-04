Documentaire

Chaque été, plus de 100 millions de véhicules empruntent les autoroutes françaises, dont 8 800 km sont payants. Avec un aller-retour moyen à 70 euros, le coût pèse de plus en plus sur les automobilistes. Depuis la privatisation en 2005, les tarifs grimpent. Pourquoi ? Qui en profite ? Et comment réduire la facture ? Enquête sur un business très rentable.