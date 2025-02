Documentaire

Bagarres, poursuites dans les rues, crises de démence sur la voie publique constituent le quotidien des équipes chargées d’assurer la sécurité dans les grandes villes. Des situations tendues qui s’aggravent souvent l’été, quand la température grimpe. Pompiers, psychiatres et médecins : les urgentistes sont alors en première ligne. Leur mission consiste à intervenir le plus rapidement possible pour éviter qu’une situation délicate ne prenne un tour dramatique. Parallèlement, l’augmentation des interventions pour des problèmes psychologiques dans les grandes ville submerge les services publics. Associations et infirmiers prennent le relais. De quels moyens disposent ces services de l’urgence psychiatrique ? Du côté de la police, l’été est une période critique. Les jeunes recrues sont-elles capables d’affronter les débordements estivaux ? Documentaire réalisé par: Marie Laure Gautier et Florianne Chaume, Patrick Spica Productions pour Enquête Exclusive, M6