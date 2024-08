Documentaire

Henry Lee Lucas était un tueur en série américain, condamné pour meurtres et qui est l’un des tueurs les plus prolifiques d’Amérique. Il est né en 1936 à Blacksburg. Sa mère, prostituée, l’obligeait à s’habiller en fille, et son père était un cheminot qui perdit ses jambes dans un accident de train. Il aurait commis son premier meurtre à l’âge de 15 ans. Lucas est arrêté pour port d’armes en 1983 et commencera alors une confession de plus de 360 meurtres, dont 199 ont été confirmés.