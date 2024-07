Documentaire



Quand l’État le plus conservateur des États-Unis décide de réformer sa justice, la réponse est aussi inattendue que pragmatique : « Don’t build prisons, they cost too much ! ». Au pays de la peine de mort, les Bonnie & Clyde modernes ont désormais droit à une seconde chance. Découvrez lors d’un voyage au Texas les surprenants programmes de réhabilitation pour les criminels.

Réalisateur : Olivier Lambert