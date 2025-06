Documentaire

Au beau milieu de la garrigue, à seulement 25 km au nord de Marseille. La petite ville de Gardanne compte 20 400 habitants, essentiellement des familles et des retraités. C’est ici que les enquêteurs ont posé leurs caméras et suivi les 35 gendarmes de la brigade. L’occasion de découvrir que le quotidien de cette petite ville n’est pas forcément tranquille et que les nuits y sont particulièrement chaudes. Ainsi, les gendarmes vont devoir procéder à la fermeture d’un club échangiste à la suite d’une perquisition. Par ailleurs, la commune est confrontée à une violence croissante, entre drames familiaux, escroquerie et réseau de prostitution. Un documentaire de Julien SPIRA, Alexandrine NICOLAS.