Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Surenchère des gadgets au volant L’accumulation des systèmes électroniques dans les voitures est de plus en plus source d’accidents, vraie question de sécurité routière,...

Documentaire Affaires sensibles en Seine-Saint-Denis Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...

Documentaire Le vrai visage de Nathalie Le Scrill, dite l’étrangleuse 5 janvier 1994, à Lamorlaye dans l’Oise. Les gendarmes reçoivent un appel de Christophe Le Scrill. Ce jockey, promis...

Documentaire Douane du Havre : ils nous sauvent de 400k jouets dangereux par an ! Jouets contrefaits ou dangereux, à l’approche des fêtes les douanes redoublent de prudence pour les intercepter voire les détruire…...

Documentaire Le Bois de Boulogne sous haute surveillance Le bois de Boulogne est un lieu de prostitution sous haute surveillance. La garde républicaine travaille à repérer et...

Documentaire Mohamed, vers une seconde chance Mohamed sort de prison et ne veut plus y retourner. Il s’est porté volontaire pour intégrer l’accompagnement de « Devenirs »...

Documentaire Sauvetages à haut risque en haute montagne ! Chaque année, des milliers de vacanciers se blessent sur les pistes de ski. Chutes, entorses, imprudence ou manque de...

Documentaire Cartels mexicains Les cartels mexicains importent des substances chimiques du monde entier pour fabriquer de la drogue de synthèse. La Suisse...

Documentaire Christine et Léa Papin, les soeurs meurtrières Dans la ville du Mans, le 2 février 1933, Christine et Léa Papin, deux soeurs employées comme domestiques, mutilent...

Documentaire Meurtre à Chicago Octobre 2006 : à Chicago, un médecin dermatologue est sauvagement torturé puis assassiné au dans son cabinet médical. De...

Documentaire Affaire Jubillar, le suspect numéro un Delphine Jubillar a-t-elle été tuée par son mari? C’est désormais la piste privilégiée des enquêteurs : Cédric Jubillar a...

Documentaire Alcool, baston et infraction : c’est la routine à Fréjus Les policiers municipaux de Fréjus interviennent pour secourir une femme sur un parking. Leur journée se complique lorsqu’ils doivent...

Documentaire Chevaux mutilés, la grande traque Pas moins de 200 enquêtes sont actuellement en cours pour tenter d’élucider la série de mutilations qui frappe les...

Podcast L’affaire Laurent Baca L’affaire Laurent Baca est un cas criminel en France portant sur l’assassinat de Laurent Baca, partenaire d’Edith Scaravetti au...

Documentaire Deux-roues : ils ne connaissent plus code de la route ! À Paris, la brigade motocycliste veille jour et nuit sur la sécurité des rues. Entre deux-roues imprudents et cyclistes...

Documentaire Police de Toulon Toulon a longtemps souffert d’une réputation sulfureuse à cause de son port, où se croisaient délinquants et marins. Mais...