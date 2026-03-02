L’accumulation des systèmes électroniques dans les voitures est de plus en plus source d’accidents, vraie question de sécurité routière,...
C’est l’une des frontières les plus longues au monde, 3200 kilomètres entre le Mexique et les Etats-Unis, prise d’assaut...
Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
Incompétents, inexpérimentés, les avocats commis d’office n’ont pas forcément la réputation d’être les meilleurs. Et pourtant, nous allons suivre...
5 janvier 1994, à Lamorlaye dans l’Oise. Les gendarmes reçoivent un appel de Christophe Le Scrill. Ce jockey, promis...
Jouets contrefaits ou dangereux, à l’approche des fêtes les douanes redoublent de prudence pour les intercepter voire les détruire…...
Le bois de Boulogne est un lieu de prostitution sous haute surveillance. La garde républicaine travaille à repérer et...
Quatrième plus grosse zone urbaine de France avec plus de 1,3 millions d’habitants, Toulouse, surnommée la ville rose, constitue...
Mohamed sort de prison et ne veut plus y retourner. Il s’est porté volontaire pour intégrer l’accompagnement de « Devenirs »...
Chaque année, des milliers de vacanciers se blessent sur les pistes de ski. Chutes, entorses, imprudence ou manque de...
Les cartels mexicains importent des substances chimiques du monde entier pour fabriquer de la drogue de synthèse. La Suisse...
Dans la ville du Mans, le 2 février 1933, Christine et Léa Papin, deux soeurs employées comme domestiques, mutilent...
Octobre 2006 : à Chicago, un médecin dermatologue est sauvagement torturé puis assassiné au dans son cabinet médical. De...
Delphine Jubillar a-t-elle été tuée par son mari? C’est désormais la piste privilégiée des enquêteurs : Cédric Jubillar a...
Les policiers municipaux de Fréjus interviennent pour secourir une femme sur un parking. Leur journée se complique lorsqu’ils doivent...
Pas moins de 200 enquêtes sont actuellement en cours pour tenter d’élucider la série de mutilations qui frappe les...
L’affaire Laurent Baca est un cas criminel en France portant sur l’assassinat de Laurent Baca, partenaire d’Edith Scaravetti au...
À Paris, la brigade motocycliste veille jour et nuit sur la sécurité des rues. Entre deux-roues imprudents et cyclistes...
Toulon a longtemps souffert d’une réputation sulfureuse à cause de son port, où se croisaient délinquants et marins. Mais...
Ce document montre l’envers du décor de la brigade anti-mafia, à l’occasion de filatures, suivies en temps réel, des...
