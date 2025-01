Documentaire

À Monaco, quand Hélène Pastor, 77 ans, héritière de la dynastie « civile » la plus imposante du Rocher, reçoit une décharge de chevrotine à bout portant, un véritable choc. Le drame remonte à la soirée du mardi 6 mai 2014, devant l’hôpital niçois de l’Archet. Depuis, les polices françaises et monégasques pataugent, au risque de déprécier un peu plus chaque jour l’atout maître de Monaco : la sécurité. Pourquoi a-t-on assassiné Hélène Pastor, à la tête d’un groupe immobilier faramineux mais qui, malgré son patronyme célèbre, ne faisait jamais parler d’elle ? L’enquête identifiera divers suspects. La mafia russe aurait-elle commanditée le meurtre d’Hélène, la première fortune de Monaco ? Ou serait-ce Sylvia Pastor, sa fille aînée ? Les relations entre les 2 femmes sont décrites comme étant complexes. Sa propre fille avait-elle alors des raisons d’en vouloir à sa mère ? Ou bien son gendre, Wojciech Janowski, en couple avec Sylvia depuis 28 ans ? Que se cache-t-il derrière le faste et l’opulence de la société monégasque ?