Documentaire

L’A10 est la plus longue autoroute de France : 557 kilomètres reliant Paris à Bordeaux. Chaque jour, plus de 200 000 véhicules y circulent. Mais derrière les bouchons des vacances et les départs en week-end, c’est aussi un axe stratégique pour de nombreux trafiquants. Contrebande, argent liquide, véhicules volés… l’A10 est au cœur de multiples trafics illégaux. Pour les douaniers, gendarmes et services de contrôle, la lutte est permanente pour intercepter ces flux clandestins et démanteler les réseaux. Plongée exclusive dans le quotidien de ces forces de l’ombre qui traquent les trafics sur l’une des autoroutes les plus surveillées de France.