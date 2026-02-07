Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Trafics et clandestins : l’envers du 20ème arrondissement Dans le 20ème arrondissement de Paris et plus particulièrement dans le quartier de Belleville, de nombreuses arnaques se trament...

Documentaire Un voyage dans les coulisses de l’économie criminelle de la cocaïne En partant à la rencontre d’anciens cocaleros repentis, de trafiquants et des instances internationales en charge d’endiguer le trafic,...

Documentaire À Grenoble, le face-à-face tendu entre dealers et policiers L’Agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d’importants trafics de stupéfiants. Contrairement...

Documentaire Alerte à Marseille : état d’urgence dans la cité phocéenne Accidents, accouchements à domicile, noyades ou blessures sur les terrains de foot… À Marseille, les équipes du SAMU interviennent...

Documentaire Alerte dans le métro : la police s’infiltre pour les piéger Ils sont en civil, invisibles, mais toujours en alerte. À Paris et en banlieue, les policiers de la brigade...

Documentaire Insécurité et violence, le malaise des chauffeurs de bus Tous les usagers des grandes villes de France subissent les mêmes incivilités dans les transports… Mais les petites villes...

Podcast L’affaire Joël Deprez L’affaire Joël Deprez, survenue en janvier 2000 à Éragny-sur-Oise, incarne l’un des drames conjugaux les plus glaçants de la...

Documentaire Bracelet électronique : il vit sous surveillance 24h/24 Fabien est un habitué de la justice. Son casier compte plus de trente condamnations pour vols et trafic, et...

Documentaire Brigade financière : super-flics contre grands escrocs Trois mois d’immersion totale dans les rouages de l’une des brigades policières les plus mystérieuses et les plus redoutées...

Documentaire Flics maghrébins dans les quartiers chauds Ces jeunes d’origine maghrébine ont choisi de devenir policier. Qu’est-ce qui les a motivés à rejoindre les forces de...

Documentaire Braquage à Lille : traque intense des malfaiteurs À Lille, une enquête policière suit la trace de braqueurs violents après l’attaque d’un supermarché. Grâce aux vidéos de...

Documentaire Wolfgang Beltracchi, l’escroc du siècle ! Wolfgang Beltracchi n’a pas seulement reproduit des toiles de grands maîtres, il en a créé de toutes pièces !...

Podcast Procès Le Scouarnec, au-delà du monstre (1/2) En cette fin février 2025 s’ouvre un procès hors norme. Pendant quatre mois, à Vannes, la cour criminelle départementale...

Documentaire Derrière les barreaux – Les liens du gangs La prison de Cook County, dans l’Illinois, a été pointée du doigt dans des rapports en raison de la...

Documentaire Trafics, délinquance, violences : plongée au cœur de l’A10 L’A10 est la plus longue autoroute de France : 557 kilomètres reliant Paris à Bordeaux. Chaque jour, plus de...

Documentaire Crime, meurtre… les prouesses de la science pour élucider le mystère Pour comprendre le travail des scientifiques de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, une scène de crime...

Documentaire Radars vandalisés, ça part en vrille Policiers et gendarmes sont dans les starting-blocks. C’est une véritable traque contre les kilomètresm/heure en trop. Alors forcément du...

Documentaire Les crimes de l’impossible – John F. Kennedy L’assassinat de Kennedy suscita un nombre important d’ouvrages soutenant, soit les conclusions du rapport Warren, soit l’hypothèse de plusieurs...

Documentaire Zones sensibles et petits caïds : Fréjus au cœur des tensions Rodéos urbains, trafics, violences… certains quartiers de Fréjus vivent sous haute tension. Face à une délinquance active, la police...