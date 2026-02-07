Sur l’une des autoroutes les plus fréquentées, excès de vitesse, fraudes et accidents ; découvrez l’envers du décor de l’autoroute A7.
Dans le 20ème arrondissement de Paris et plus particulièrement dans le quartier de Belleville, de nombreuses arnaques se trament...
En partant à la rencontre d’anciens cocaleros repentis, de trafiquants et des instances internationales en charge d’endiguer le trafic,...
L’Agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d’importants trafics de stupéfiants. Contrairement...
Accidents, accouchements à domicile, noyades ou blessures sur les terrains de foot… À Marseille, les équipes du SAMU interviennent...
Ils sont en civil, invisibles, mais toujours en alerte. À Paris et en banlieue, les policiers de la brigade...
Tous les usagers des grandes villes de France subissent les mêmes incivilités dans les transports… Mais les petites villes...
L’affaire Joël Deprez, survenue en janvier 2000 à Éragny-sur-Oise, incarne l’un des drames conjugaux les plus glaçants de la...
Fabien est un habitué de la justice. Son casier compte plus de trente condamnations pour vols et trafic, et...
Trois mois d’immersion totale dans les rouages de l’une des brigades policières les plus mystérieuses et les plus redoutées...
Ces jeunes d’origine maghrébine ont choisi de devenir policier. Qu’est-ce qui les a motivés à rejoindre les forces de...
À Lille, une enquête policière suit la trace de braqueurs violents après l’attaque d’un supermarché. Grâce aux vidéos de...
Wolfgang Beltracchi n’a pas seulement reproduit des toiles de grands maîtres, il en a créé de toutes pièces !...
En cette fin février 2025 s’ouvre un procès hors norme. Pendant quatre mois, à Vannes, la cour criminelle départementale...
La prison de Cook County, dans l’Illinois, a été pointée du doigt dans des rapports en raison de la...
L’A10 est la plus longue autoroute de France : 557 kilomètres reliant Paris à Bordeaux. Chaque jour, plus de...
Pour comprendre le travail des scientifiques de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, une scène de crime...
Policiers et gendarmes sont dans les starting-blocks. C’est une véritable traque contre les kilomètresm/heure en trop. Alors forcément du...
L’assassinat de Kennedy suscita un nombre important d’ouvrages soutenant, soit les conclusions du rapport Warren, soit l’hypothèse de plusieurs...
Rodéos urbains, trafics, violences… certains quartiers de Fréjus vivent sous haute tension. Face à une délinquance active, la police...
Marseille a entamé sa mue : sur le front de mer, la cité phocéenne se rêve en Miami de...
