Documentaire

Le procès devrait avoir lieu au mois d’octobre en Espagne. Il promet d’être un des plus médiatisés qu’ait connu le pays, tant ce meurtre a choqué l’opinion publique.

C’est l’histoire de la petite Asunta, une petite fille adoptée par une famille ultra bourgeoise et bien sous tous rapports. Père journaliste, mère avocate, et ancienne consule d’Espagne en France… La petite fille, 12 ans, est une enfant charmante, bien élevée, qui prend des cours de piano.

Au mois de juillet dernier, elle dit à ses institutrices « ma mère veut me tuer, elle me donne des pastilles ». Sa parole n’est pas prise au sérieux… Trois mois plus tard, le corps de l’enfant, attaché, est retrouvé dans un bois. Les parents d’Asunta parlent de menaces de mort, d’un cambriolage qui aurait eut lieu quelques jours auparavant… mais très vite, leurs témoignages se contredisent.

Le père et la mère sont arrêtés. L’enquête montrera une machination infernale, montée par les parents adoptifs de la petite fille. Le couple qui s’était séparé, a visiblement décidé de se débarrasser de la fillette, pour pouvoir se remettre ensemble. Ils se seraient mis d’accord pour l’empoisonner, à petite dose, pendant des semaines…

Le procès permettra de faire sortir toute la vérité sur cette affaire : quel rôle a joué le père ? Les parents se sont ils mis d’accord pour tuer leur fille adoptive ? La mère est elle l’auteur matériel du crime ?