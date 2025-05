Documentaire

Nichée aux pieds des Alpes, Grenoble apparaît comme l’une des villes françaises les plus agréables à vivre. Mais en réalité, cette agglomération enregistre l’un des taux les plus élevés de délinquance et de criminalité en France. Vols à l’arraché, cambriolages, grand banditisme et crimes de plus en plus violents : la ville est sous tension permanente. Trente morts à l’arme lourde en moins de trois ans, un record inquiétant ! Depuis quelques années, c’est la délinquance juvénile qui inquiète le plus les policiers : des virées entre étudiants qui tournent mal jusqu’aux affaires les plus graves. Julien, 16 ans, a été torturé pendant cinq heures.