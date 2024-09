Documentaire

Vitesse excessive, achats illégaux de points sur Internet et autres astuces : au volant de leurs bolides, ils ne reculent devant rien pour assouvir leur quête de vitesse et de sensations fortes. Enquête sur ces délinquants de la route, la façon dont les forces de l’ordre les traquent, et rencontres avec des victimes de ces fous du volants qui racontent leur expérience et le calvaire qu’ils vivent par leur faute.