Le 10 novembre 2006, la disparition de Nicole Saada, professeure de danse de salon reconnue, plonge ses proches et ses élèves dans une angoisse profonde. Personne ne comprend ce qui a pu arriver à cette femme dynamique, passionnée et appréciée pour son dévouement. Cette journée, en apparence ordinaire, marque le début d’une enquête qui tiendra en haleine les autorités et suscitera une grande émotion au sein de la communauté locale.

Après son dernier cours de danse, Nicole ne donne plus aucun signe de vie. Les appels de sa famille et de ses amis restent sans réponse, son téléphone est éteint. Ses proches signalent rapidement sa disparition, déclenchant une mobilisation policière importante. Les premières recherches, pourtant intenses, n’aboutissent à rien. L’absence de témoins directs et le manque d’indices tangibles freinent les avancées de l’enquête. L’inquiétude grandit au fil des jours, et des hypothèses commencent à circuler, sans qu’aucune ne permette de comprendre cette disparition brutale.

Ce n’est que deux mois plus tard, en janvier 2007, qu’une découverte macabre bouleverse définitivement cette affaire. Le corps de Nicole est retrouvé dans la forêt de Rambouillet, dissimulé sous des fougères. La scène est troublante : le lieu semble avoir été choisi pour dissimuler la victime à l’abri des regards, rendant la découverte fortuite. Ce rebondissement tragique met fin aux espoirs d’un retour sain et sauf de Nicole, mais il marque également un tournant crucial pour les enquêteurs.