Documentaire

Décembre 1987, dans un petit village du Gard, un chasseur découvre le corps d’Evelyne Boucher, une lycéenne de 16 ans, violée et tuée d’une balle de 22 long rifle. La jeune fille a disparu la veille après avoir pris le bus scolaire pour rentrer chez elle.

Quatre jours plus tard, un détail interpelle les enquêteurs… Un jeune homme du quartier a retrouvé une boucle d’oreille à 200 mètres de la maison d’Evelyne.

Pour les policiers, une question s’impose : et si son assassin était un voisin ? À partir de cet instant, chaque habitant du quartier devient un suspect potentiel et, parmi eux, il y a un chauffeur routier qui a, par le passé, déjà été condamné pour des affaires de mœurs. Seulement son groupe sanguin ne correspond pas à celui de l’homme qui a laissé son sperme sur la scène de crime. L’enquête repart à zéro…

Tour à tour on soupçonne les tueurs en série Michel Fourniret et Roberto Succo, qui auraient pu se trouver dans le département à cette date. Sans résultat !

L’enquête va durer plus de dix-neuf ans et c’est un extraordinaire concours de circonstances qui va permettre d’élucider ce meurtre…