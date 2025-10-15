Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Braquages, violences… Brigade Criminelle du Nord en ébullition Dans le Pas-de-Calais, l’insécurité gagne du terrain à cause des nouveaux malfaiteurs armés et insaisissables. La gendarmerie de Lens...

Documentaire Paris : l’insécurité qui gangrène les beaux quartiers Derrière les façades luxueuses du XVIe arrondissement, la police affronte une délinquance qui ne cesse de grandir en ville....

Documentaire Deux-roues : ils ne connaissent plus code de la route ! À Paris, la brigade motocycliste veille jour et nuit sur la sécurité des rues. Entre deux-roues imprudents et cyclistes...

Documentaire Mexique : la loi des gangs Aux abords d’El Paso, “Marco”, logisticien du cartel de Juárez, nous explique son trafic : codes, planques, prix, et...

Documentaire Police de Lille : 3 semaines sous tension ! Une équipe de tournage a accompagné différents services de la police de Lille pendant 3 semaines. Nous découvrons le...

Documentaire Aéroport de Nice : stars, luxe et sécurité maximale Nice : embarquez dans les coulisses du 3e aéroport de France au lancement de la haute saison ! Inauguration...

Documentaire Zones de non-droit, violence, trafics : la face cachée de la capitale À Paris, les trafics prospèrent sous nos yeux. Dans les rues de la capitale, les vendeurs de cigarettes à...

Documentaire Transports en commun – Chasse aux frotteurs Chaque jour, près de 13 millions de personnes empruntent des transports en commun, dont un certain nombre avec appréhension,...

Documentaire La mafia dans nos impôt Depuis 3 ans, nous enquêtons sur des cas de fraudes fiscales, des allégations d’abus de confiance et de corruption...

Documentaire Violette Nozière, la parricide empoisonneuse du siècle Le soir du 21 août 1933, Baptiste et Germaine Nozière s’inquiètent de ne pas voir rentrer leur fille Violette,...

Article Quelle est la ville la plus dangereuse de France ? La question de la sécurité urbaine est un sujet de préoccupation majeur pour de nombreux citoyens et décideurs politiques...

Documentaire Vols à main armée : les nouveaux braqueurs Environ 6000 vols à main armée ont été commis en France l’an dernier. L’explosion du trafic d’armes rend l’accès...

Documentaire La lutte antiterroriste, la bataille de l’ombre Depuis plusieurs décennies, la France est frappée par le terrorisme. Pour la première fois, les principaux responsables de la...

Documentaire Gangsters Paradise – E01 – Le gang La 18 Lou Ferrante se rend dans le Salvador, deuxième pays au monde pour son taux d’homicides le plus élevé, pour...

Documentaire Police vs trafiquants : le business juteux aux frontières Située à la croisée de l’Allemagne et de la Suisse, Mulhouse est devenue un hub majeur du trafic en...

Documentaire Mayotte, alerte rouge au paradis En plein océan Indien, Mayotte est un lieu naturel paradisiaque… mais les villes font l’objet d’une flambée de la...

Documentaire Prison pour mineurs Comment ces jeunes détenus s’adaptent-ils à un système qui, au départ, n’est pas conçu pour eux ? Hormis quelques...

Documentaire Chauffards et carambolages – Immersion avec les gardiens de la route Alcool, stupéfiants, dépassements dangereux, ou téléphones portables sont à l’origine de nombreux carambolages. Mais la vitesse excessive reste la...