La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), souvent surnommée « brigade antigang », est une unité d’élite de la police judiciaire française, reconnue pour son efficacité, sa discrétion et son engagement dans la lutte contre la grande criminalité. Créée dans les années 1960 pour répondre à la montée de la violence organisée, la BRI a su s’adapter aux évolutions du crime, intégrant des méthodes d’enquête pointues et des interventions musclées dans des situations à haut risque. Son rôle principal est d’intervenir lors de situations critiques : arrestation de malfaiteurs dangereux, filatures, surveillances de longue durée, libération d’otages ou encore neutralisation de menaces terroristes.