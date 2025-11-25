Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Son ex a enlevé leurs enfants Peut-on retrouver un jour la paix intérieure lorsque l’on a perdu la chose la plus précieuse au monde, son...

Documentaire Frontière France-Espagne : point d’entrée de la drogue Des cargaisons suspectes. Des passages dissimulés. Et une équipe en alerte permanente. Plongez dans les opérations secrètes des douaniers,...

Documentaire Calais : le vol qui secoue toute la ville 8 tonnes de métal envolées en une nuit, pour un butin estimé à près de 60 000 euros. Près...

Documentaire Ils traquent des pédophiles Sur les réseaux sociaux, Neila, 38 ans, mène une double vie. Cette mère de famille traque les pédophiles présumés...

Documentaire Gangs de Manaus : le Brésil en alerte rouge En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil. Bilan : soixante-quatre morts....

Documentaire À Bobigny, les avocats commis d’office sont surchargés Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...

Documentaire Ce tueur s’est entrainé sur des chien Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave...

Documentaire Abus de faiblesse, dérives sectaires… Cet ostéopathe a ruiné la vie de ses patients Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...

Documentaire Arnaques et vols d’identité Être destitué de son nom, c’est être mis au ban de la société. « Je ne suis personne »,...

Documentaire Mission CRS : entre risques et réconfort familial Comment concilient ils vie de famille et travail alors qu’ils passent plus de 200 jours par an loin de...

Documentaire Narcos | Police Patrol Voyagez au Pérou et en Afghanistan, deux pays au cœur de la lutte contre le trafic. Suivez les forces...

Documentaire Cannabis, cocaïne, la brigade des stups traque les dealers Dans certaines régions de France, loin des grandes villes, le cannabis alimente des filières organisées qui donnent bien du...

Documentaire Les réseaux de trafic d’animaux En France, plus d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie : ils seraient 61,6 millions ! Des...

Documentaire Une enfance crucifiée Voici un reportage de Steven Artels et Laurence Emperle pour la télévision suisse qui mérite vraiment le détour: vous...

Documentaire Les gardiens de la Paix , une présence En 2013, les Gardiens de la Paix de Schaerbeek ont osé un pari un peu fou… Souffrant d’une «...

Documentaire Tous aux abris, la scientifique débarque La police était dépassée par l’enquête alors c’est l’élite qui est mise sur le coup. Elle ne va laisser...

Documentaire Normandie : l’enfer des routes du nord Que cela soit autoroute et nationale ou alors des petites routes de campagnes, la Normandie est marquée chaque année...

Documentaire Sipho Thwala, le tueur en série sud-africain Sipho Mandla Agmatir Thwala est un tueur en série sud-africain condamné en 1999 à 506 ans de prison pour...

Documentaire Braquage à Gennevilliers : enquête sous tension Bernard, policier expérimenté, hérite d’une affaire a priori simple : un braquage à Gennevilliers où le malfaiteur a laissé...