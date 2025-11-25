Le 13 novembre 2015, des terroristes font irruption dans la salle parisienne du Bataclan en plein concert, tirent sur la foule et prennent des spectateurs en otage. Cette attaque sans précédent, qui coûtera la vie à 90 personnes, donnera lieu à l’une des interventions policières les plus marquantes du XXIe siècle, menée par la Brigade de Recherche et d’Intervention de Paris. Dix ans plus tard, des membres de cette unité d’élite se souviennent de cette nuit d’horreur.