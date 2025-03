Documentaire

Au cœur de l’Amérique du Sud, la Bolivie est un pays extrême qui attire de plus en plus de touristes. Cordillère des Andes, jungle amazonienne, lac Titicaca et des routes parmi les plus hautes du monde… Du grand spectacle ! Mais si la Bolivie attire les visiteurs étrangers, c’est aussi pour une autre spécialité locale.À La Paz, la capitale économique du pays, touristes et trafiquants se croisent dans des bars très spéciaux qui proposent la version la plus pure. La Bolivie est le seul pays au monde qui autorise la culture de la coca, une plante considérée comme dangereuse dans le monde entier.C’est une décision du président Evo Morales, lui-même ancien cultivateur de coca. Officiellement, les petites feuilles vertes sont réservées aux usages traditionnels, les indiens la mastiquent comme coupe-faim et dynamisant. Mais en réalité, l’essentiel de la production est transformé par des organisations criminelles. La Bolivie est ainsi devenue l’un des premiers pays producteurs au monde.

Comment le gouvernement peut-il lutter contre ce business tout en encourageant la culture de la coca ? Avec les commandos boliviens, les paysans cultivateurs, les narco-touristes et un trafiquant français : voyage dans le nouvel eldorado des trafiquants.

Réalisateur : Vincent Prado