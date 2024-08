Documentaire



Dans une cité sensible, les forces de l’ordre mènent une opération coup de poing pour démanteler un réseau. Les policiers, sous la direction de l’officier principal, affrontent la violence et l’hostilité des habitants tout en sécurisant la zone. Grâce à une coordination efficace et une détermination sans faille, ils parviennent à saisir une grande quantité de stupéfiants et à arrêter plusieurs suspects clés.