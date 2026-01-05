Chaque année, des milliers de vacanciers se blessent sur les pistes de ski. Chutes, entorses, imprudence ou manque de préparation : les accidents s’enchaînent dès le premier jour. À Isola 2000 ou à La Plagne, secouristes et gendarmes du PGHM interviennent sans relâche, parfois au péril de leur vie, pour sauver des skieurs en détresse.