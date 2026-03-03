Mathieu Haulbert, 10 ans, de lui il reste la photo d’un petit garçon blond et souriant. Au tout début de l’été 1983, il disparaissait dans le décor aride de la Haute-Provence. Il rejoignait un berger, mais il n’est jamais arrivé au troupeau. Un suspect numéro un, et plusieurs pistes. Plus de quarante après, ses parents, n’ont jamais accédé à la vérité.