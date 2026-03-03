Pour la première fois, une équipe de reportage a suivi les agents du renseignement territorial français, ceux que l’on...
En octobre 1965, trois filles de joie sont assassinées à Pigalle. Ces crimes bouleversent le quartier et marquent un...
Découvrez notre reportage aux côtés des équipes de secours, face à une série d’accidents majeurs sur la route. Nos...
Le Champ de Mars, un vaste terrain de jeu de nombreux délinquants et vendeurs à la sauvette dont les...
4 200 radars sont installés sur les autoroutes françaises pour contrôler les automobilistes. Pour se jouer des contrôles, plus...
À Lille, près de 2 000 appels d’urgence sont passés chaque jour. Cambriolages, agressions, violences familiales, conflits de voisinage…...
L’accumulation des systèmes électroniques dans les voitures est de plus en plus source d’accidents, vraie question de sécurité routière,...
C’est l’une des frontières les plus longues au monde, 3200 kilomètres entre le Mexique et les Etats-Unis, prise d’assaut...
Philippe Gillet a été reconnu coupable du meurtre d’Anaïs Guillaume, il a été condamné à 22 ans de prison.
Immersion avec la BAC, ces policiers d’élite ne chôment pas !
Aileen Wuornos fut condamnée à la peine de mort par injection létale pour avoir assassiné au moins sept hommes...
Le RAID (acronyme de Recherche-Assistance-Intervention-Dissuasion) naît fin 1985. De l’unité d’élite de la police nationale, on ne sait pas...
Aux confins du Massif des Bauges et du Massif de la Chartreuse dans les Alpes, vingt-huit personnes ont mystérieusement...
En septembre 2003, Christophe Dalmasso, un homme d’affaire Niçois de 34 ans, disparait en ne laissant dernière lui que...
Vols à l’arrachée sur les plages, agressions, cambriolages, trafic de drogue : à Marseille, la saison estivale n’est pas...
Certains meurtriers tuent par amour, mais, le plus souvent, ils le font pour l’argent.
Au cœur de Paris se trouve le QG de la compagnie des motards de la police parisienne. Nous avons...
La méthamphétamine, une drogue de synthèse apparue en Asie dans les années 20, provoque des ravages dans les rues...
La popularité du pape François dépasse largement les frontières de l’Église catholique. Ça saute aux yeux. Mais ce que...
Juillet 2018, Rédoine Faïd est exfiltré de prison par hélicoptère. Une évasion spectaculaire vécue comme un camouflet et un...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site