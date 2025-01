Documentaire

Un enlèvement musclé, un doigt coupé, une demande de rançon de 10 millions d’euros à verser en cryptomonnaies et une libération par le GIGN. David Balland, 36 ans, et sa compagne, ont vécu un cauchemar de plus de 48 heures aux mains de ravisseurs déterminés. Un choc pour cet entrepreneur à succès, mais très discret et dont la fortune a malgré tout suscité des convoitises. Récit d’un incroyable enlèvement avec Stéphanie Zenati, Yves Couant, Alexandra Gonzalez et Fanny Morel avec Bertrand Séguier et Manuela Braun.