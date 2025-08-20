Documentaire

Dans les années 80, un séduisant jeune homme de 25 ans va orchestrer pendant cinq ans des braquages ingénieux et des évasions spectaculaires en ayant à cœur de ne jamais verser une goutte de sang.

Ce brigand aux grands principes devient bientôt l’icône d’une génération, celle d’hommes et de femmes qui dans les années 80 se révoltent contre une société où l’argent devient Roi.

Regardez l’histoire de Bruno Sulak, le véritable gentleman cambrioleur aussi surnommé le roi de l’évasion, racontée par ceux qui l’ont connu.

Documentaire : « 50 ans de faits divers » – « Le gentleman cambrioleur des années fric »

Réalisation : Jean-Luc Gunst

