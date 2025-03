Documentaire

Marseille est devenue un véritable champ de bataille pour les forces de l’ordre, confrontées chaque jour à une violence grandissante. Entre trafics de drogue, règlements de comptes et insécurité, les policiers mènent une lutte sans relâche pour tenter de reprendre le contrôle des quartiers les plus sensibles. Opérations coups de poing, descentes musclées et courses-poursuites rythment leur quotidien face à des gangs toujours plus organisés et dangereux.