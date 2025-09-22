Documentaire

Après la mort au volant de son mari routier, Sophie Rollet enquête en solitaire et découvre l’implication possible des pneumatiques Goodyear dans de nombreux autres drames. Par Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade, le récit d’une incroyable intuition.

Ce matin de 2014, Sophie Rollet s’est levée à 3 h 30, comme chaque nuit, pour prendre son petit déjeuner avec son mari, chauffeur routier sur le départ. Puis Jean-Paul est monté dans son camion et a pris la route. L’accident s’est produit à 9 h 20 sur l’A36, lorsqu’un poids lourd venant en sens inverse a traversé le terre-plein central pour s’encastrer dans la cabine de Jean-Paul, ne lui laissant aucune chance. « Un pneu a éclaté, la faute à pas de chance », diront les gendarmes à Sophie. Quelques mois plus tard, le procureur clôt le dossier. Mais elle veut comprendre. Est-ce fréquent qu’un pneu parte en lambeaux ? Nuit après nuit, quand ses trois enfants dorment encore, cette assistante maternelle d’un village de Franche-Comté pianote sur Internet. Méthodiquement, elle dresse une liste d’accidents analogues, recueillant un ensemble d’éléments troublants dans plus de soixante-dix cas. Elle frappe aux portes, rencontre les gendarmes, devient peu à peu enquêtrice. Mais rares sont ceux disposés à l’écouter. Pugnace, Sophie Rollet met pourtant la main sur un document interne de Goodyear où la firme reconnaît une série potentiellement défectueuse de pneus. Sans pour autant déclencher de « rappel produit », la multinationale opte pour un échange commercial, moins alarmiste et surtout médiatiquement plus discret.

Course au profit meurtrière

Elle ne s’est jamais perçue comme une lanceuse d’alerte mais l’impact de son enquête pourrait égaler les révélations les plus fameuses en la matière. Refusant l’idée même de fatalité du « c’est comme ça », Sophie Rollet a trouvé la force de ne pas se laisser anéantir par la tragédie qui a frappé sa famille. L’indéfectible obstination dont elle a fait preuve pour remonter les courants contraires a déjoué les pronostics de ceux qui commençaient à douter de sa santé mentale. Seule, sans expérience ni bagage particulier et parlant seulement le français, l’assistante maternelle a réussi à défier une multinationale que l’on peut suspecter de cynisme et de course au profit meurtrière. Auteurs de nombreux documentaires pour ARTE (Microbiote – Les fabuleux pouvoirs du ventre, Le jeûne, une nouvelle thérapie ?), Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade composent le portrait infiniment respectueux d’une femme qui s’est révélée à elle-même en déplaçant des montagnes. Sans esbrouffe, tout en douceur, ils l’accompagnent dans une enquête qui avance à son rythme, loin de tout emballement. Aujourd’hui, le dossier est placé entre les mains de la justice.

Documentaire de Thierry de Lestrade et Sylvie Gilman (France, 2023, 58mn) disponible en rediffusion jusqu’au 27/10/2025