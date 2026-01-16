Documentaire

Le 12 novembre 2001, à Eysus dans les Pyrénées Atlantiques, le meurtre de Marguerite Lagrave a bien failli ne jamais être élucidé. Cette femme de 78 ans est retrouvée, sauvagement tuée, le visage couvert d’ecchymoses, avec de multiples fractures et la tête presque séparée du tronc. Dans le village, tout le monde montre alors du doigt l’entourage familial et plus précisément les époux de ses propres nièces. En effet, Marguerite, plusieurs fois cambriolée, les suspectait de l’avoir volée.

Pendant 12 ans, l’enquête va s’enliser et tomber peu à peu dans l’oubli. Ce n’est qu’à la faveur d’un extraordinaire hasard que l’affaire va connaître un rebondissement inespéré…