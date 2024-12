Documentaire

Au cœur de Paris se trouve le QG de la compagnie des motards de la police parisienne. Nous avons filmé leurs interventions les plus spectaculaires : course poursuite de chauffards, escorte de véhicules d’urgence, lutte contre les délits routiers et la criminalité en tout genre. Cette brigade réalise plus de 200 000 interventions chaque année dans les rues de la capitale.