En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Face à ce fléau, les journalistes du Monde ont créé une cellule d’investigation pour décrypter ces féminicides.
Avec méthodologie, ils ont mis en évidence un schéma criminel récurrent. Ils ont caractérisé les signaux faibles et forts qui conduisent à ces meurtres de femmes.
Ce documentaire analyse cinq cas emblématiques de féminicides. À travers des témoignages poignants, il retrace l’évolution de la relation amoureuse de la rencontre jusqu’au meurtre.
Ce film pointe ce qui aurait dû être vu. Il alerte sur l’aveuglement collectif de notre société. Cinq histoires tragiques pour faire émerger une mécanique, dans l’espoir de l’enrayer.
Et à travers ce film, une volonté : provoquer une prise de conscience globale. Les féminicides, c’est l’affaire de tous.
Réalisation : Lorraine de Foucher et Jérémy Frey