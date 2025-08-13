Documentaire

Être destitué de son nom, c’est être mis au ban de la société. « Je ne suis personne », disait Ulysse en exil… Cette violence inouïe est de plus en plus fréquente. Chaque année, 33 000 Français seraient victimes d’usurpation d’identité. L’essor des démarches en ligne induit une hausse de ce type d’escroqueries. Un document d’identité intercepté, un peu d’habileté sur un logiciel de retouches : se faire passer pour un autre est d’une facilité déconcertante.

Les victimes sont de toutes origines, âges ou classes sociales… L’injustice de se faire voler son nom peut survenir dans la vie de n’importe lequel d’entre nous, jusqu’au plus niveau de l’État.

Réalisateur : SOPHIE LAGACHE