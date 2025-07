Documentaire

Au début des années 90, les policiers de Washington sont aux prises avec des gangs de plus en plus violents sur leur territoire. Le taux de criminalité de la ville se hisse parmi les plus hauts aux États-Unis. Les policiers demandent l’aide des agents du FBI mais ces derniers se retrouvent bientôt dans la mire des tueurs. À l’automne 1994, le membre d’un gang entre dans un poste de police, tue deux agents du FBI et un inspecteur, puis il retourne l’arme contre lui-même. Les autorités jurent de tout faire pour traîner les membres de ce gang en justice. Il découvrent alors que leur chef s’est enfui en Afrique.

Un documentaire de Stuart Taylor.