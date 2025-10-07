Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les pickpockets du métro parisien Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens. Il...

Documentaire Enquêtes choc en pleine campagne Dans l’arrière-pays de Béziers, les gendarmes font face à une délinquance grandissante : vols, incendies, disparitions et tensions familiales....

Documentaire Les gendarmes de Saint-Tropez face à la délinquance Vols, agressions, cambriolages… La délinquance explose à Saint-Tropez durant la période estivale. Les riches vacanciers attirent les malfrats de...

Documentaire Métro parisien : insécurité et lutte au quotidien Le métro parisien est au cœur d’une lutte permanente entre pickpockets organisés, trafics et policiers spécialisés. Ce documentaire immersif...

Documentaire Banlieue : trafics, insalubrité et violences au quotidien Plongée au cœur de la banlieue où les habitants vivent un quotidien cauchemardesque : insécurité, dégradations, insalubrité, surendettement et...

Documentaire Police : la Tour Eiffel sous surveillance Pickpockets, touristes escroqués, vente à la sauvette… Grâce aux caméras de surveillance au pied de la Tour Eiffel, la...

Documentaire L’énigmatique meurtre de la milliardaire monégasque Hélène Pastor Qui a assassiné Hélène Pastor, riche héritière, milliardaire, d’un empire immobilier à Monaco ? Abattue par balle en 2014...

Documentaire Sur la route la plus dangereuse de France ! C’est l’une des routes les plus dangereuses de France. Chaque année en moyenne, 60 accidents entraînant des blessés ou...

Documentaire Il a fait vivre un enfer à ces adolescents pendant deux ans Dans le Calvados, 17 adolescents ont discuté sur internet par une mystérieuse jeune-femme . Le tout a duré plusieurs...

Documentaire Prison, que se passe t-il derrière les murs? Surpopulation des maisons d’arrêt, manque d’accès aux soins, violences entre détenus, le dernier rapport du comité européen contre la...

Documentaire Courses illégales : gendarmes du Pas-de-Calais en action Les gendarmes du Pas-de-Calais traquent un convoi de voitures de luxe participant à une course illégale sur l’autoroute, atteignant...

Documentaire Le gang des Lyonnais Les années 70 ont été marquées, en France, par une actualité brûlante dans le milieu du grand banditisme. Juin...

Documentaire Cosa Nostra, autopsie d’une mafia Le 11 avril 2006, après plus de 43 années de cavale est arrêté Bernardo Provenzano, parrain des parrains de...

Documentaire Secours en montagne – EP5 – La guerre des poids Par rapport à la saison d’hiver, cet épisode estival nous permet de découvrir une typologie très différente des accidents...

Documentaire Hélène Pastor, une milliardaire pour cible À Monaco, quand Hélène Pastor, 77 ans, héritière de la dynastie « civile » la plus imposante du Rocher,...

Documentaire Manque de pot, les nouveaux escrocs Le phénomène explose : en un an, + 1500 % de vols de pots catalytiques ! A Épinal, une...

Documentaire Serbie, les miliciens du crime – Mafia, hooligans et trafiquants Belgrade, plongée dans ses ténèbres. La nuit, la capitale serbe dévoile son visage inquiétant, rythmée par une musique oppressante....

Documentaire Nantes : police de choc sur la ville Nantes a tout d’une ville où il fait bon vivre. Selon une étude récente, ce serait même la troisième...

Documentaire Justice pour les victimes : chauffards en fuite après carambolage Des chauffards ont fui après un carambolage, causant de graves conséquences et ruinant la vie de certaines personnes. Malgré...