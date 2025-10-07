Prostitution, trafic d’êtres humains, de drogue… C’est ainsi que ces gangs nigérians prospèrent aujourd’hui en Europe mais aussi ailleurs dans le monde. Pourtant, avant de se transformer en organisations criminelles, ces confréries étudiantes étaient non violentes et elles luttaient pour les droits humains et la justice sociale au Nigeria. Co-autrice de « Mafia Africa », Célia Lebur raconte l’histoire des cults.