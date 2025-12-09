Documentaire

Novembre 2007. Maud Tellier, 30 ans, et son compagnon Olivier Benoit, 28 ans, se rendent à la gendarmerie de Senones dans les Vosges. Face au gendarme de garde, ils font cet incroyable aveu « nous avons tué notre voisin : Robert Pichon » !Selon leurs dires, près de deux mois plus tôt, le jeune couple et Robert Pichon sont allés chercher du bois. Une fois sur place, le jeune homme, ancien toxicomane, se rend compte qu’il a oublié de prendre son Subutex, un produit de substitution. Il repart alors en ville en laissant seuls Maud et Robert. A les entendre, très vite, le sexagénaire aurait tenté d’agresser sexuellement Maud. En se défendant, elle lui aurait assené plusieurs coups de manche de hache. Quand Olivier est revenu, Robert était mort.Les deux complices auraient alors fait disparaître le corps en le brûlant et en versant ses cendres dans un canal à Epinal. De retour chez eux, à Moyenmoutier, ils ont expliqué aux voisins que le retraité était parti se reposer à Cannes, dans un appartement qu’il possède. L’alibi était quasi parfait.Seulement, lorsque les experts de la gendarmerie investissent la scène de crime supposée, ils ne trouvent rien ! Aucune preuve matérielle pouvant confirmer le meurtre ! Les gendarmes sont face à une énigme : Robert Pichon est-il vraiment mort ? Et si ce n’est pas le cas, pourquoi les deux amants se seraient-ils dénoncés ?