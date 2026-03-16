L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...
Un grand nombre de retraités se présentent au commissariat pour signaler des cas d’escroquerie. Les forces de police enquêtent...
En France, 800.000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse chaque année. Bien souvent, les escrocs sans scrupule connaissent leur...
Faux avis, influenceurs sans scrupules, deepfakes… à qui peut-on réellement faire confiance lorsque nous choisissons un commerçant, lorsque nous...
Plongez au cœur d’une vidéo reprenant des opérations d’envergures organisées pour lutter contre le trafic de produits illicites. Planque,...
Aux États-Unis, la circulation peut rendre les routes périlleuses. Bien que les patrouilles de police s’efforcent de maintenir la...
Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...
Nadir Sedrati, beau parleur, escroc, voleur d’identités. Au printemps 99, son ombre se reflète soudain à la surface d’un...
Frederick et Rosemary West, un couple à l’apparence tranquille et banale vivant en Angleterre, cachaient en fait de nombreux...
Oscar Pistorius a aujourd’hui été désigné coupable du meurtre avec préméditation de sa compagne Reeva Steenkamp, abattue la nuit...
Condamné à mort en 1987 Roger McGowen est, aujourd’hui, sorti du couloir de la mort et sa peine a...
Un Home jacking ultra violent, un couple de retraités paisibles et de la cocaïne, voici l’enquête qui a monopolisé...
À Roubaix, les forces de l’ordre font face à un quotidien rythmé par des délits et des tensions sociales....
Pour la première fois, une équipe de reportage a suivi les agents du renseignement territorial français, ceux que l’on...
Dans ce 6ème épisode, le commandant Alain Vasquez, chef de groupe à la mythique Brigade Criminelle de Paris où...
Des piles qui explosent, du dentifrice qui rend malade, des jouets qui se désintègrent… La contrefaçon touche désormais tous...
La grande vie menée par le pilote de course Scott Tucker cachait un empire construit sur des contrats frauduleux...
Le gang des Maras doit sa triste réputation à sa violence extrême. Trafic de drogue, extorsions, règlements de compte,...
Tribunal judiciaire de Meaux, audience du tribunal de police. Au tribunal de police, on ne juge que les infractions...
Les routes française, 1 million de kilomètres de bitume. Vitesse, Alcool, et drogue, les gendarmes chassent les fous du...
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