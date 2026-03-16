George Reeves, 45 ans, il incarnait Superman à la télévision américaine. Adulé par des millions de téléspectateurs, riche, célèbre et courtisé. Au printemps 1959, on le retrouve mort dans sa maison de Beverley Hills, d’une balle dans la tête. Un suicide conclut aussitôt la police, mais trop de détails clochent.